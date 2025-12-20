Ünlü isimler ile medya dünyasının tanınmış figürlerini kapsayan "uyuşturucu soruşturması" genişliyor...

Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın ifadeye çağrılması, spor ve medya çevrelerinde büyük yankı yarattı...

İktidara yakın Türkiye Gazetesi yazarı ve TGRT yorumcusu Cem Küçük, Medya Kritik programında bu isimlerden birinin Sadettin Saran olduğunu ve önemli bir ismin daha sırada olduğunu söyledi.

Küçük "İki büyük isimden biri Sadettin Saran, diğerini de yakında duyarız" dedi.

"DİĞERİNİ DE YAKINDA DUYARIZ"

