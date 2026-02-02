Fenerbahçe Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe bu akşam Kocaelispor deplasmanına konuk olacak. Karşılaşma öncesi sarı lacivertlilerde başkan Sadettin Saran taraftarlarını unutmadı.

Fenerbahçe'de Sadettin Saran yönetiminden taraftarlara yağmurluk dağıtılması sonrası bir jest daha yapıldı. Yönetim, maç öncesi soğuk ve kar yağışı yapılan uyarıların ardından harekete geçti ve Saran'ın özel talimatıyla deplasman tribünlerine tek tek bere bırakıldı. Ayrıca dağıtılan berede Fenerbahçe taraftarına not bırakıldı. Saran’ın bu jesti sosyal medyada da gündem oldu ve sarı lacivertli taraftarlar tarafından takdir edildi.

Saran yönetimi, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Galatasaray derbisi öncesi tribünlere sarı-lacivert yağmurluk dağıtmıştı.