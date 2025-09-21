Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda sandıktan zaferle ayrılarak sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı olan Sadettin Saran, Chobani Stadı'nda seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Teknik direktör Domenico Tedesco ile devam edeceklerini anlatan Saran, şunları kaydetti:

"Bu hafta çarşamba günü takım Zagreb'e gidiyor. Kafile var, hazırlıklar yapıldı. Ali Bey 'nasıl istersen' dedi. 'Siz gidin biz mazbatayı perşembe, cuma alırız' dedik. Biz gerekli çalışmaları zaten yapmıştık. Takım gitsin sonra biz alırız mazbatayı. Tedesco'ya gideceğiz, beraberiz. Sonuna kadar arkasındayız. Takım bizim takımımız. Bahanenin arkasına sığınmıyoruz. Takımı biz kurmadık demiyoruz. Takım en iyi takım, en iyi oyuncular ve sonuna kadar arkalarında olacağız. İlk işim mazbatayı alır almaz yanlarına gitmek. Mazbatayı daha almadık ama herkesle görüşeceğiz. Kimseye önyargımız yok. 3 gündür söylüyorum bu süreçte hep söylüyoruz. Biz iletişime önem vereceğiz. Karar mekanizmasına biraz daha dikkat edeceğiz. Takım kuruldu şu an ama birinci önceliğimiz ilişkileri daha iyi yönetmek, biraz daha sevgi dolu."