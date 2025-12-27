Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran sıkıntılı geçen gözaltı sürecinin ardından kulübe dönüp işlerine yoğunlaşmıştı. Ekibiyle durum değerlendirmesi yapan Saran transfer çalışmalarına öncelik verdi. Gündemdeki isimlerin görüşüldüğü toplantıda Sadettin Saran Teknik Direktör Domenico Tedesco’yu da telefonla aradı. Taraffar, listedeki isimler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Yaklaşık 1 saat süren toplantıda Sadettin Saran, Tedesco’ya net bir mesaj verdi:

ORTAK AKILLA TRANSFER

“Senin veto ettiğin hiçbir oyuncuyu transfer etmeyi düşünmüyorum. İkna olmadığın futbolcuyu almayacağız. Eğer oyuncunun Fenerbahçe’ye katkı sağlayacağını düşünüyorsam da seni ikna etmeye çalışacağım. Ortak akılla en doğru transferleri gerçekleştireceğiz.” Bu sözlerin ortaya çıkmasıyla PSV’de forma giyen Joey Veerman’dan vazgeçilmesindeki sır perdesi kalktı. Hollandalı futbolcunun temposunu düşük, ikili mücadelelerde zayıf olduğunu düşünen Tedesco’nun transferi veto ettiği öğrenildi.