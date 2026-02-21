F.BAHÇE, N. Forest yenilgisinin yaralarını sarmaya çalışıyor! Başkan Sadettin Saran, kurmaylarıyla durum değerlendirmesi yaptı, sevinci de üzüntüyü de abartmamak gerektiğini vurguladı. Saran, ligde şampiyonluk hedefiyle yola çıktıklarını hatırlatıp, takımdan kalan 12 maçı da kazanarak 12’den vurması talimatını verdi. Teknik Direktör Domenico Tedesco da başkan gibi düşünüyor.

ÖZÜR MAÇI KASIMPAŞA

İTALYAN teknik adam, oyuncularına “Nottingham Forest maçını unutmalıyız. Kasımpaşa bizim özür maçımız olacak. Şampiyonluğa oynayan takım olarak sahada gereken cevabı vermeliyiz. Hatalarımızdan gerekli dersleri alacağız, Kasımpaşa maçında herkes çok farklı bir takım görecek” dedi. Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa galibiyetiyle moralleri düzeltmeyi hedefliyor.