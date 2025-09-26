Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda başkanı Sadettin Saran, yönetimi ile birlikte mazbatasını alıp, sarı-lacivertli kulüpte resmen göreve başladı. Saran, ilk neşteri Samandıra’ya vuracak. Takıma disiplinsizlik hakim. Takım içerisinde gruplaşmalar ve futbolcuya dayalı bir düzen var. Volkan Demirel’in yönetici konumunda Samandıra’da göreve başlayıp, yönetim boşluğu nu doldurması bekleniyor.

ÖZEK TOPUN AĞZINDA

Saran, elinde neşterle önce Kasımpaşa beraberliği, ardından da Dinamo Zagreb karşısında alınan yenilginin hesabını sormak için Teknik Direktör Domenico Tedesco ve Futbol Direktörü Devin Özek ile bir araya gelecek. Başkan Saran, problemleri dinledikten sonra Yönetim Kurulu ile toplantı yapacak. Toplantıdan radikal kararların çıkma ihtimali yüksek. Özellikle Devin Özek topun ağzında bulunuyor.

PUAN KAYBI SONU OLUR

Zagreb'de Semedo ve Asensio’yu 6, Çağlar’ı sağ bek oynatması infiale yol açan Tedesco’ya milli araya kadar zaman verilmesi gündemde. F.Bahçe, ekimdeki milli ara ya kadar Antalya, Nice ve Samsun ile oynuyor. Özellikle ligde bir daha puan kaybı yaşanırsa Tedesco’yla yolların ayrılma ihtimali çok yüksek görülüyor. İtalyan teknik adam yanlış bir adım atarsa sonu kötü olur.