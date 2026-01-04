Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Süper Kupa Yarı Finali’nde Samsunspor ile oynanacak karşılaşma öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri’ni ziyaret etti.

Adana’da 6 Ocak Salı akşamı oynanacak mücadele öncesi gerçekleştirilen ziyaret, takım içinde maç havasının daha da güçlenmesini sağladı.

Başkan Saran, teknik ekip ve futbolcularla birebir görüşmeler yaptı. Ziyarette yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Takımla yapılan toplantılarda maçın önemi vurgulandı, hazırlık sürecine dair değerlendirmeler paylaşıldı.

Antrenman sonrası futbolcularla yakından ilgilenen Sadettin Saran, yeni transfer Anthony Musaba ile de kısa bir sohbet yaptı.

Musaba'ya çok önemli bir transfer olduğunu söyleyen Saran, ''Biz bir aileyiz. Birlikte şampiyon olacağız. Sana çok güveniyorum. Sen çok önemli bir transfersin'' ifadelerini kullandı.