İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, bugün ifade vermek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi.
Geçtiğimiz cuma günü Saran'ın evinde arama yapıldığı öğrenilirken hakkında herhangi bir yakalama kararı bulunmadığı belirtilmişti.
Sadettin Saran, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "uyuşturucu madde temin etme", "kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağırılmıştı.
Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın EuroLegue'de oynadığı maç sonrası takımla birlikte İtalya'da bulunan Sadettin Saran, sabahın ilk saatlerinde Atatürk Havalimanı'na geldi. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ı Fenerbahçeli taraftarlar havalimanında karşıladı.