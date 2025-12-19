'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran 'Şüpheli' sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye ifadeye çağırıldı. Saran'ın evinde arama yapıldığı belirtildi.

Saran hakkında herhangi bir yakalama kararı bulunmadığı öğrenildi.

Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın Eurolegue'de dün oynadığı maç sonrası takımla birlikte İtalya'da olduğu öğrenilen Sadettin Saran'ın İstanbul Adalet Sarayı’na getirilerek şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacağı öğrenildi.

SARAN'IN İLK AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran SÖZCÜ'ye yaptığı ilk açıklamada;

''Yarın sabah Türkiye'ye döneceğim ve ifademi vereceğim. Hiçbir şeyden çekinmiyorum'' ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANI TUNÇ'U ZİYARET ETMİŞTİ

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret ederek imzalı Fenerbahçe forması hediye etmişti.

O formada futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın da imzası olması tartışmalara neden olmuştu.

Gelişmeyi Sözcü TV İstihbarat Şefi Muratcan Altuntoprak şu bilgilerle aktardı:

"Evet, bunu söyleyebiliriz. Savcılık kaynakları bu iddiayı doğruluyor. Artık bir iddia olmaktan çıkan bilgiye göre, Saadettin Saran’ın evinde arama yapılıyor. Saadettin Saran’ın, medyaya yansıyan uyuşturucu soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı belirtiliyor.

Bu operasyon kapsamında Saadettin Saran’ın ismi, Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı soruşturmada yer alan bir tanık ifadesinde geçmişti. Bu bağlamda, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran hakkında da ifadeye çağırma işlemi gerçekleştirildi.

Öte yandan Saadettin Saran’ın şu anda Türkiye’de olmadığı bilgisi paylaşılıyor. Geçtiğimiz günlerde hakkında bulunan yurt dışına çıkış yasağının kaldırıldığı ve Fenerbahçe Basketbol Takımı’nın İtalya’nın Milano kentinde oynadığı maçı takip etmek üzere yurt dışına çıktığı ifade ediliyor. Nitekim dünkü maçta da kendisinin görüntülerinin olduğu, maçta bulunduğunun net şekilde görüldüğü belirtiliyor.

Avukatıyla yapılan görüşmede, Saadettin Saran’ın basketbol takımıyla birlikte İtalya’ya gittiği ve bu akşam itibarıyla Türkiye’ye döneceği bilgisi paylaşıldı.

Günün sıcak başlığı olarak, Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı medyaya yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran’ın şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı ve yine şüpheli olduğu gerekçesiyle evinde arama yapıldığı bilgisini sizlere aktarmış olalım."