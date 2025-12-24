Uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneğinde yapılan incelemede 'kokain pozitif' olduğu belirlendi. Rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Soruşturmada Saran’ın, “uyuşturucu madde kullanmak”, “temin etmek” ve “kullanımını kolaylaştırmak” iddialarıyla ifadesinin alındığı belirtilmişti. Çıkan sonuçların ardından Saran'ın Fenerbahçe'deki başkanlık durumu da tartışmaya açıldı.

Sarı lacivertli ekibin tüzüğüne göre Sadettin Saran'ın hüküm giymesi halinde başkanlık görevi düşecek.

Söz konusu konuya ilişkin Fenerbahçe Spor Kulübü Tüzüğü İkinci Bölüm 6. Maddesi (b) bendi şu şekilde:

"Ertelenmiş veya kısa süreli hapis cezası seçenek yaptırımlara çevrilmiş hükümler hariç olmak üzere, Devletin güvenliğine karşı suçları, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçları, erteleme, seçenek yaptırıma çevirme kararı verilmeksizin; tehdit, şantaj, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, insan ticareti, göçmen kaçakçılığı, soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçlardan, kasten öldürme, işkence ve eziyet, nefret ve ayırımcılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanma için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma, şike veya teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkân sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etmek suçlarından mahkum olanlar, üye olamaz..."