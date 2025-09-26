Fenerbahçe'nin yeni Başkanı Sadettin Saran'ın, seçildikten sonra gündem olan bot videosundaki botla ilgili ilginç bir gelişme yaşandı.

Sadettin Saran'ın yüzerek karaya çıkardığı botun açılan bir ilanla satışa çıkarıldığı ortaya çıktı.

Online platformda "Başkanın çektiği bot" başlığıyla yayımlanan ilanda, bot için 3 milyon liralık fiyat biçildiği görüldü.

İlan detaylarında da Saran'a ait olduğu vurgulanırken botun marka ve teknik özelliklerine de yer verildi.

BOTU YÜZEREK ÇEKMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanlık seçimlerini kazanarak 8 yıl sonra Ali Koç'un yerine başkanlık makamına seçilen S. Sadettin Saran sportif kişiliği ile tanınıyor.

Sporculuk geçmişi olan Sadettin Saran'ın geçmiş dönemde bozulan botunu yüzerek kıyıya çektiği anlar sosyal medyada yeniden gündem olmuştu.