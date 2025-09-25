Gazeteci Serdar Ali Çelikler, çiçeği burnunda Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın ilk etapta finans meselesiyle ilgili nasıl bir yol izleyeceğini anlattı.

'SARAN KASA KOLAYLIĞI İÇİN 50 MİLYON EURO VERECEK'

"Benim duyduğum kadarıyla Sadettin Saran 50 milyon Euro ayırmış kasa kolaylığı için" diyen Çelikler, "40 milyon Euro Sadettin Bey ayırmış, 10 milyon Euro'yu ise diğer yöneticilerin bir kısmı verdiği söyleniyor. Beklenenden daha fazla borç olduğu da bugün yarın söylenir. Bunları size bilgi olarak söyledim" ifadelerini kullandı.

'3 YENİ TRANSFER MAAŞI İÇİN ESKİ YÖNETİMİ ARADI'

Çelikler, ayrıca Fenerbahçe'de yapılan seçimin ardından Jhon Duran, Asensio ve Ederson'un eski yöneticileri arayıp, maaşlarıyla ilgili endişelerini söylediklerini iddia etmişti.

Bu iddiasını Neo Spor'da katıldığı son programda da sürdüren Çelikler, hem Ali Koç cephesinden hem de Sadettin Saran cephesinden 'teyit ettirdiğini' söyledi.

'KİMSENİN PARASI KALMAZ'

Çelikler, Saran cephesinin 'Burası Fenerbahçe, kimsenin parası kalmaz' dediğini aktardı.