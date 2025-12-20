İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Saran, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı'na ifade vermişti.

Sadettin Saran'ın ifadesindeki detaylar ortaya çıktı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın ifadesi 2 saat sürdü. Saran, “Ela Rümeysa Cebeci ile 3 yıl önce bana mesaj atınca tanıştım. Kendisiyle hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Fenerbahçe Başkanlık seçimlerinde iftiraya uğradığım için pek çok kişi tarafından bana organik sakinleştiriciler verildi. Ben de bunları kullandım bunların içerisinde uyuşturucu etken maddesi olduğunu düşünmüyorum.” dedi.

Ela Rümeysa Cebeci’nin “Müthiş bir şeymiş o bahçeden topla getir bana bir dahakine” mesajı da Saran’a soruldu; Sadettin Saran cevaben, “İzlediğimiz bir filmdeki repliklerden kaynaklı kendi aramızda metafor şeklinde geliştirdiğimiz bir espridir. Benim kesinlikle böyle bir şeyle alakam olmaz.” ifadelerini kullandı.

Saran’ın Assos’taki evinde yapılan aramada ön raporda tespit edilen maddelerin uyuşturucu testinin pozitif çıkması da kendisine soruldu. Saran yanıt olarak, “Assos’taki evimde hizmetçi sinekleri uzaklaştırmak için lavanta yaprakları yakmış. Mangaldan sonra da arılar gelince hizmetli kahve, lavanta ve adaçayı yakmış. Ele geçirilen maddeler onların kalıntısıdır. Assos’taki evimde bulunan maddelerdeki ilk test pozitif çıkmış olabilir ancak kriminal raporun beklenmesini talep ederiz. Assos’taki villada çok fazla insanın katıldığı davetler düzenleriz. Hatta en son 21 Ağustos’ta kızımın düğününde 400’den fazla davetli vardı. Onlarda evin içinde değil bahçedelerdi. Bulunan maddeler bahçede bulunmuştur. Benim olmadığım zamanda bir başkası tarafından kullanılıp atılmışsa da bilgim yoktur” dedi.