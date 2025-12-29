İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen 2025/265190 sayılı dosya kapsamında Sadettin Saran’ın, TCK 190 kapsamında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak” ile “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurma ya da kullanma” suçlamalarıyla şüpheli konumunda bulunduğu belirtildi.

'BİZE ULAŞMIŞ HERHANGİ BİR RAPOR YOK'

Açıklamada, kamuoyunda dolaşıma sokulan “özel laboratuvar inceleme sonucu temiz” iddialarına ilişkin dosyaya ulaşmış herhangi bir rapor olmadığı vurgulanarak, incelemeye dair tek resmi ve kanuni bilirkişi raporunun Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlendiği kaydedildi.

Soruşturmanın gizlilik içinde ve titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.