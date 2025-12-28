ALİ Koç döneminin ardından Sadettin Saran’ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla Fenerbahçeli taraftarlar geleceğe umutla bakmaya başlamıştı. Süper Lig’de ilk yarının yenilgisiz kapatılması, devre arasında yapılacak yıldız transferlerle takımın daha da güçlenecek olmasıyla şampiyonluk hedefi yüksek sesle dile getiriliyordu.

OLUMLU TABLO TERSINE DÖNDÜ

ANCAK bu tablo Sadettin Saran’a yapılan operasyonla değişti. Yurt dışında olduğu sırada ifadeye çağrılmasıyla başlayan süreç, yasaklı madde testinin pozitif çıkmasıyla daha ciddi bir hal aldı. Özel yazışmaları sosyal medyaya deşifre oldu, Başkanlık makamındayken gözaltına alındı. Mahkeme tarafından yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sadettin Saran çok yıprandı.

YÖNETİMDE FARKLI GÖRÜŞLER

ŞU an için görevine devam eden, transfer çalışmalarının başında bulunan Başkan’ın istifasının cebinde olduğu öğrenildi. Yönetimde destek verenler kadar bazı arkadaşlarının Saran’a, “Kongre kararı alalım” bazılarının da “Transferleri tamamlayıp ayrılalım” dediği belirtiliyor. Diğer taraftan Sadettin Saran’a yoğun bir destek de var. Özellikle başkanlık yarışı sırasında imza verenler göreve devam etmesi gerektiğini dile getiriyor.