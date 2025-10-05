Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda başkanı Sadettin Saran, bu kez özel hayatıyla konuşuluyor.

Daha önce birçok ünlü isimle anılan Saran’ın, genç oyuncu Nafia Tanrıverdi ile yakınlaştığı iddia edildi.

KOMŞULAR GÖRDÜ

İkilinin birlikte çekilen bir fotoğrafı ortaya çıkarken, Tanrıverdi’nin zaman zaman Saran’ın yaşadığı eve gittiği ve bu durumun çevrede dikkat çektiği öne sürüldü.

DAVETTE TANIŞTILAR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre aralarında 31 yaş fark bulunan Saran ve Tanrıverdi’nin bir davette tanıştıkları, aynı mekanlardan paylaştıkları fotoğraflarla da yakın ilişkilerini ortaya koydukları konuşuluyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan fotoğraf sosyal medyada çok konuşuldu. Fenerbahçeli taraftarlar, "Yakışır başkanıma", "Başkanım yakışıklı, fit adam" "Çok yakışmışsınız" gibi yorumlar yaptı.