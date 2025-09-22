Fenerbahçe Başkanlık seçimlerini kazanarak 8 yıl sonra Ali Koç'un yerine başkanlık makamına seçilen S. Sadettin Saran sportif kişiliği ile tanınıyor.
Fenerbahçe Kongre üyelerinin yaptığı tercihler neticesinde Sadettin Saran, 257 oy farkla Fenerbahçe Kulübü'nün 38. Başkanı seçildi.
Sporculuk geçmişi olan Sadettin Saran'ın geçmiş dönemde bozulan botunu yüzerek kıyıya çektiği anlar sosyal medyada yeniden gündem oldu.
İzleyenler şaşkınlıklarını gizleyemedi ve "Sen ne yaptın başkan", "Sporcu başkan" şeklindeki ifadeler kullandılar.