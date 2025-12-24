İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneğinde yapılan incelemede 'kokain pozitif' olduğu belirlendi.

Rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

NE OLMUŞTU?

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında 'şüpheli' olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağırılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran savcılık ifadesinde, "Ela Rümeysa ile tahmini olarak 3 sene önce bana mesaj atmasından dolayı tanışmıştık. Bu vesile ile telefon numaralarımızı aldık ve konuşmalara başladık" dedi. Cebeci ile arasında geçen, 'Bana gelirken ot getirmeyi unutma ama sarılmamış, doğal halde', 'Öyle yok bende', 'E hani ekmiştin' şeklindeki mesajları sorulması üzerine Saran cevaben, “Yukarıdaki savunmam ile aynıdır. Bu mesajlar dediğim gibi izlediğimiz filmlerdeki konuşmalarda metafor şeklinde yapılan esprilerdir. Zaten bu kadar aleni bir şekilde konuşmamız da bu işin espri olduğunu göstermektedir." ifadelerini kullanmıştı. Suçlamaları kabul etmeyen Saran adli kontrolle serbest bırakılmıştı.