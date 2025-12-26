İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan adli kontrolle serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın istifa edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Saran'a yakın isimler; Sözcü TV programcısı Barış Terkoğlu'nun konuyla ilgili sorusuna yanıt verdi.

Gazeteci Barış Terkoğlu, Sözcü TV'nin yepyeni programı "Özlem Gürses-Barış Terkoğlu" programında aktardı.

Terkoğlu, deneyimli gazeteci Özlem Gürses ile gündemin tüm yönleriyle aktarıldığı Sözcü TV'nin yeni programında şunları paylaştı:

"Sorunun cevabını almak için bizzat Saadettin Saran’a yakın isimlerle görüştüm; O isimler bana Saadettin Saran’ın kesinlikle istifayı düşünmediğini ve sonuna kadar mücadele edeceğini söyledi.

Çünkü; Saadettin Saran’ın o gün orada tutuklanacağı bekleniyordu. Toplumun belki yüzde 90’ı böyle bir ihtimal olduğunu düşünüyordu. Kulüp binasından jandarmayla alınıp götürülmesi, gecede bir de jandarmada tutulması hafızalarda farklı bir yere kazındı.

Adliye binasının etrafının demir tellerle çevrilmesi de sanki bir tutuklama hazırlığı gibi gelmişti insanlara. Tutuklanmayınca, "Acaba içeride bir anlaşma mı oldu, tutuklanmadan ama istifaya gidecek bir süreç mi başlayacak?" diye düşünüldü.

Ama ben bugün bu soruyu çok net bir şekilde sordum ve Fenerbahçe yönetiminden, Saadettin Saran’ın ekibinden aldığım cevap şu oldu: Böyle bir şey düşünülmüyor."