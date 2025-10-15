Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, gündeme dair açıklamalarda bulunmak üzere Chobani Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. Saran saat 11.00'de başlayan basın toplantısında önemli konulara değindi. Fenerbahçe'de verilen kadro dışı kararlarından gelecekteki düşüncelerine dair bilgiler veren Saran'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

KADRO DIŞI KARARLARI...

"Aile içinde birtakım şeyler olur. Kadro dışının detaylarını açıklamayacağım. Kol kırılır, yen içinde kalır. Fenerbahçe'nin menfaati için böyle bir karar aldık. İlk basın toplantım, heyecanlıyım. Akreditasyon yasağı uygulamadık, inşallah benim dönemimde uygulamayacağız. Fenerbahçe'de haberlerin reytingi yüksek, yalan haberlerin daha da yüksek."

'KÖTÜ AYRILMAK İSTEMİYORUZ'

"Kadro dışı kalan futbolcularımızın biriyle görüştüm, diğeriyle yarın görüşeceğim. Kimse ile kötü ayrılmak istemiyoruz. Ben, onları seviyorum. Onları cezalandırmak gibi bir düşüncemiz yok. Bu arkadaşlar şu ana kadar iyi duruyor, onlarla konuşacağız. Ben de bir babayım. Bu arkadaşların topluma rol model olma sorumluluğu var. Onlar böyle olduğu sürece, biz onlara gerekli desteği vereceğiz."

'%37'Sİ DOĞRU DEĞİL'

"Kadro dışı konusundaki haberlerin %37'si doğru. Birincisi yabancıların şu aşamada kadro dışı kalacağı haberi kesinlikle doğru değil. İkincisi Samsun maçı sonrası Samandıra'da yaşananlar aile içinde yaşanan olaylar. Konuştuktan sonra üzerimize düşeni yaptık. Benzer olayların bir daha yaşanmaması için, birlik ve beraberlik için gereken mesajı verdik."

"Herkes başkandan neşter bekledi... Kelle koparacak, kesecek... Bana bu konuda da çok baskı geldi. Bunu yapmak çok da kolaydı. Geldik, hocayı gönderdik ve herkes 'Başkana bak be... Raconu kesti' derdi."

'MOURINHO DÖNEMİ ETKİLERİ SÜRÜYOR'

"Jose Mourinho döneminde Portekiz'de çok kötü bir kamp süreci yaşanıyor, onun etkileri görülüyor. Samandıra'da ölü toprağını gördüm, az bile söylemişim... 'Aday olamaz, aday olursa seçilemez. Seçilirse, seçim iptal edilir' gibi birçok şeyle karşılaştık. Seçim döneminde sözler boşlukta kalmış. Geldiğimizden beri 39.8 Milyon Euro borç ödedik."

'BUNLARLA UĞRAŞACAĞIM!'

"Fenerbahçe'nin hainleri, 'Fenerbahçe'yi çok seviyorum' diyerek ve yalan yanlış haber yaparak bize çok zarar verdiler. Bu arkadaşları ifşa edeceğim, bunlarla uğraşacağım! Takımla görüştükten sonra 'Dinamo Zagreb maçında fark yemezsek iyi' dedim. Çünkü takımın ne kadar etkilendiğini gördüm. Bunlar olduktan sonra Tedesco'yu göndersem, takımın durumu ne olacaktı?''

'TEDESCO BABAMIN OĞLU DEĞİL'

''Tedesco babamın oğlu değil, çağırdım ve konuştum. Oyuncuların güvenini kazanmış, Samandıra'da yatıp, kalkıyor. Oyuncular arkasında olduğu için ben de ona şans tanınmasını düşündüm ve arkasında duracağız. Tedesco ile ne olursa olsun devam edeceğiz, demiyoruz! Başarı odaklıyız"

JHON DURAN'IN DURUMU

"Bir takım değişiklikler yaptık, bu ceza değil süreç. Jhon Duran'ın gerçekten bir sakatlığı var. MR'ını kendim gördüm, koşmalara başladı ve birkaç hafta içinde aramızda olacak. Oyunculara psikolog tuttuk. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Bunları buradaki takım ruhunu ayağa kaldırmak için yapıyoruz."

'F.BAHÇE VE ATATÜRK DIŞINDA ORTAK NOKTAMIZ YOK'

"Ali Bey'in devamı diyorlar bana... Ali Bey ile konuşuyorum, fikrini alıyorum, tecrübelerini dinliyorum. İnşallah Aziz Bey ile de görüşürüz. Ali Bey ile Fenerbahçe ve Atatürk dışında ortak noktamız yok. Fenerbahçe için birlik olacağız."

'KAVGA ETMEK OLSUN DİYE KAVGA ETMEM!'

"Kurullarla ilgili bağıran çağıran biri değilim, olmayacağım. Kavga etmek olsun diye kavga etmem! Çok işe yaramadığını da görüyoruz. Samsunspor maçından önce 'Hakeme baskı yap' dediler. Sağduyuya inandım ve 'Ona o şans verelim' dedim. Çok da iyi yönetti. İnsanların iyi niyetine inanıyorum, aksini gördüğümüzde gerektiği gibi davranırız."

'MURAT ÜLKER'İN BANA SÖZÜ VAR'

"Murat Ülker ile konuşmalarımız devam ediyor. Bana bir sözü var ve inşallah kendisiyle güzel şeyler yapacağız. Fenerbahçe'de iletişim, karar mekanizması ve futbol aklı ile ilgili sorunlar gördüm ve fark yaratacağımız için aday oldum."