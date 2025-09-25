Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Sadettin Saran ile Ali Koç başkanlık için yarıştı. Sadettin Saran, 257 oy farkla Fenerbahçe Kulübü'nün 38. Başkanı seçildi.

Sarı lacivertlilerin yeni başkanının mazbata töreninin cuma günü olması beklenirken, eski yönetim ile yapılan görüşmelerin ardından tarih değişikliği yönünde karar kılındı.

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe'de yeni başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu bugün saat 18.00’de mazbatasını alacak.

Basına kapalı olarak yapılacak mazbata töreninin ardından sonrasında görev dağılımı yapılacak. Başkan ve ekibinin öncelikli gündem maddesi; Samandıra ve futbol takımının başarısı olarak belirlendi.