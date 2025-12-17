İzmir’de bir dönerci esnafı, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’a seslendi. Videoda esnaf, Saran’ın paylaşıma yorum yapması halinde önümüzdeki hafta öğrencilere döneri ücretsiz vereceğini söyledi. Paylaşım kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alırken, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Esnafın vaadi ve çağrısı kullanıcılar arasında hızla yayılırken, beklenen yanıt Sadettin Saran’dan geldi. "SÖZÜNÜ TUT" Saran, dönercinin videosuna “Sözünü tut” yorumunu yaparak çağrıya karşılık verdi. Bu yorum da kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım aldı. Sosyal medya kullanıcıları, esnafın verdiği sözü yerine getirip getirmeyeceğini tartışmaya başladı. DÖNCERCİ ESNAFI, 100 KİLO DÖNER DAĞITACAK Sadettin Saran’ın yanıtı sosyal medyanın en çok konuşulan başlıkları arasına girdi. Paylaşımına yanıt alan dönerci esnafı ücretsiz dağıtmak üzere 100 kilo döneri hazırlattığını açıkladı.

