Fenerbahçe'de başkan adaylarından Sadettin Saran, gazetecilerin sorularını yanıtlamak için bir basın toplantısı düzenledi. Saran, toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

Sadettin Saran'ın sözleri şu şekilde:

"21 Eylül'deki kongre sadece bir seçim değil Fenerbahçe'nin geleceği çok stratejik bir karardır. Bizim için temel mesele son 11 yılda yapılamayanları nasıl hayata geçireceğimizdir. Ben taahhütte bulundum; 1.5 yıl içinde şampiyonluk gelmezse yeniden aday olmayacağım. Fenerbahçeliler, tutulmayan sözlerden yoruldu. Bizim önceliğimiz net; futbolda şampiyonluk!"

"Seçilmeniz durumunda, sahip olduğunuz şirketler dolayısıyla Fenerbahçe'nin ağır cezalar alacağı doğru mu?"

Sadettin Saran: "Böyle bir ihtimal olsa ben aday olur muyum? Ben ve arkadaşlarım, hatta avukatlarımızdan bir tanesi kumpas sürecinde Fenerbahçe'nin avukatlığını yapan bir arkadaşımız. FIFA ve UEFA'yı benim kadar bilen az insan vardır. 30 senedir onlarla iş yapıyoruz. Spor Bakanlığı'nın devir işlemimizi kabul etmemesi için bir sebep yok. Biliyorum, arayanlar ve sağı solu karıştıranlar var. Korkunun ecele faydası yok. Önümüzde hiçbir engel yok. Benim önceliğim ailem, ikinci işim, üçüncü Fenerbahçe oldu. İkinci önceliğim Fenerbahçe oldu. 35 sene önce kendi tırnaklarımla kurduğum şirketlerimden feragat edeceğim. Hiç kimsenin bir şüphesi olmasın, Fenerbahçe'ye en ufak bir zarar gelmeyecek. Bu konuda yalan söylüyorlar, içiniz rahat olsun."

"Dış etkenlerle mücadele yolunuz nasıl olacak?"

Sadettin Saran: "Ben eski milli sporcuyum. 8 sene günde 4 saat antrenman yapmış, mücadeleyi çok iyi bilen biriyim. Mücadelede en önemlisi bahane üretmemek. Sadece dış etkenler yok, iç etkenler de var. Bir kısır döngü içindeyiz. Gördüğüm eksiklik; belirli bir yere gidiliyor ama alt tabakaya inilmiyor. Dünyanın her yerinde, özellikle Ankara'da çok güçlü Fenerbahçeliler var. Ankara'da seçim ofisi kurduk, ilk kez. Elimiz kolumuz olacak, lobi faaliyetlerinde Ankara'da bize çok destek olacak önemli insanlar var. Herkesin elini sıkacağız. Harekete geçireceğiz. Bahanelere sığınmak bize yakışmaz. Tekmeye kafayla girecek takım kuracağız. Geçen sene iki tane lüzumsuz mağlubiyet almasaydık şampiyonduk. Bunlar olmayacak şeyler değil. Biz hem sahada hem dışarıda gerekli mücadeleyi yapacağız. Emin olmasak bu işe girmezdik."

TEDESCO'YA DESTEK VERECEĞİZ

"Mevcut yönetimin Tedesco ile anlaşması sizi nasıl etkileyecek?"

Sadettin Saran: "Beni nasıl etkileyeceğinden ziyade Fenerbahçe için en iyisi nedir onu düşünürüm. Bu saatten sonra alınan teknik direktör, en iyi teknik direktördür. Ona her türlü desteği vereceğiz. El ele şampiyon olacağız."

"Yönetim listenizde değişiklik olur mu?"

Sadettin Saran: "Yönetimimi eleştirenler var. Yeteri kadar büyük isim yok diyorlar. Büyük isimleri de gördük. Ben birkaç şeye dikkat ettim. Benden genç olmaları, kendi işlerinde başarılı olmaları ya da aileden aldıkları şirketi üst noktaya götürmeleri veya kendileri kurmaları. Hayatı boyunca başarıya, alkışa alışan insanlar ilk başarısızlıkta darmaduman olurlar. Fenerbahçe için elini taşın altına sokacak insanları seçtim. Onlara güveniyorum. Birkaç değişiklik olabilir. Aidat sorunumuz oldu. Düşünce kalkmasını bilen, göreve göre adam seçtik. İleride Fenerbahçe'ye çok faydalı olacak insanlar seçmeye çalıştım. İçim rahat. İnşallah güzel, birbirini seven, güvenen, uzun yıllar çalışan bir ekip olacağız. Eğlenen ve kendini çok ciddiye almayan insanlar seçtim."