Turkcell Süper Kupa'nın yarı final maçında Yeni Adana Stadyumu'nda Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Zorlu mücadele için kente gelen Fenerbahçe kafilesi, Adana merkezde konaklayacakları otele ulaştı.
Kent merkezinde konaklayacağı otele ulaşan Fenerbahçe kafilesi ile Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran, otel önünde toplanan çok sayıda taraftar tarafından tezahüratlarla karşılandı.
Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Saran, "Adana güzel yer, Adana insanı sıcaktır. Burada olmaktan mutluyuz. Takımın motivasyonunu gayet iyi gördüm" ifadesini kullandı.
Öte yandan Sadettin Saran'ın otel önünde karşı karşıya geldiği polislere söylediği şey o anlara damga vurdu.
Başkan Saran, otel önünde güvenlik önlemi alan spor şube polislerine dönüp espri yaparak, "Nasılsınız spor şube, beni koruyor musunuz?" ifadelerini kullandı.
Bu eğlenceli anlar görenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.