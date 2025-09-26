Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, mazbatasını alır almaz soluğu Samandıra'da aldı.

Sarı lacivertli ekibin başkanı, Antalyaspor maçı hazırlıklarının başladığı tesislere gelerek takımın tecrübeli isimleri ile görüştü. Başkan Saran, Milan Skriniar, Fred, Mert Hakan Yandaş, Çağlar Söyüncü, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Ederson, Edson Alvarez, Nelson Semedo ve Marco Asensio ile bir araya geldi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Başkanımız Sadettin Saran ile Yönetim Kurulu Üyemiz Ertan Torunoğulları, Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimizde Futbol A Takımımızla bir araya geldi.



Fenerbahçemiz, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla sürdürürken, Başkanımız Sadettin Saran ve Yöneticimiz Ertan Torunoğulları tesisimizi ziyaret etti.



Burada futbolcularımızla bir araya gelen Başkanımız ve Yöneticimiz, bir toplantı gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.