Fenerbahçe’de başkan adayı Sadettin Saran önemli açıklamalarda bulundu. Sports Digitale'e konuk olan Saran yaptığı açıklamada, ‘Şampiyon olamazsak bırakacağım’ dedi. Sadettin Saran’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bir tüzük değişikliğine gideceğiz, Genel Kurul'a sunacağız. Şampiyon yapamazsak da bırakacağız. Bunu Fenerbahçe için yapacağız. Nasıl başarısız hocalar gönderiliyorsa, başkanlık için de bu durum geçerli olmalı. Bir kan değişimi orada da lazım."

‘AZİZ BEY’DEN RANDEVU İSTEYECEĞİM’

"Aziz Bey beni bu camiaya tanıtan isim. Takım çok kötü giderken şube sorumluluğunu bana vermişti. Takım kötü giderken yaptıklarımız sonrasında 1 sene sonra şampiyon olduk. Yöneticiliğim sürecinde aramız çok iyiydi. Sonra bozuldu maalesef. O süreçten bugüne kadar onu aramadım. Artık başkan adayıyım, Aziz Bey'den randevu isteyeceğim. İsteğim şu ki Aziz Bey beni başkanlığım döneminde arasın, önerilerde bulunsun. Benim hayalim kupayı kaldırmak ve 3 başkan elele birarada durmak."

‘KISIR BİR DÖNGÜDEYİZ’

"Sorunu bilmek çözümün yarısı. Adaylığımı koyduğumdan beri herkesi dinlemeye çalışıyorum. Ruhumuzu kaybettik, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Dış etkenler var, yok diyemeyiz ama bunu sadece dış etkenlere bırakmak doğru olmaz. Sürekli dış etken dış etken dersen bu hocana da sirayet eder. Benfica maçında dış etken var mıydı? Yok. Yönetim geçen sene az kalsın şampiyon oluyordu. Kısır bir döngü içerisindeyiz. Bahanelere sığınmayacağız. Her yerde çok güçlü Fenerbahçeliler var. Ankara'da da var."

'ALİ KOÇ'UN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİM'

"Ali Koç, bana futbol şubesini vermeyi teklif etti kabul etmedim, ben seninle anlaşamam dedim. Nasıl çekilirken sözümü tuttuysam şimdi de taraftara verdiğim sözü tutuyorum. 1 oy bile alacak olsam ben adayım."