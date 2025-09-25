Fenerbahçe'de düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul'da Ali Koç'u geçerek başkan seçilen Sadettin Saran, sahip olduğu bahis sitesi Tuttur’u kapattığını ve Saran Holding’deki tüm hisselerinden vazgeçerek yönetim kurulu başkanlığından ayrıldığını duyurdu.

Sadettin Saran, mazbata töreninde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"30 yıl önce sıfırdan kurduğum şirketlerimde, ömrümün neredeyse yarısını birlikte geçirdiğim çalışma arkadaşlarım, yol arkadaşlarım,



Bildiğiniz ve takip ettiğiniz üzere, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı’na seçildim. Bu onurlu görev, sorumluluklarımı hakkıyla yerine getirebilmem için şirketlerimdeki görevlerimden ayrılmam gerekiyor.



Zamanımın, aklımın ve kalbimin büyük kısmını ailemden sonra Fenerbahçe’ye ayırmam gerektiğine inandığım bir döneme giriyorum. Bu nedenle, Saran Holding'deki tüm görevlerimden ayrılırken Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini kardeşim Kenan Saran’a devrediyorum.



Bu görev değişikliğiyle birlikte şirketlerimizin Türkiye’de ve uluslararası alanda başarılarını artırarak sürdüreceğine yürekten inanıyorum.



Tuttur konusunda uzun zamandır yaşadığımız üzücü gelişmeleri sizler de yakından takip ettiniz. Bu gelişmeler ışığında, Tuttur’un faaliyetlerine son verilirken, elbette çalışanlarımıza elimizden geldiğince ve mümkün olduğunca holding bünyesinde farklı birimlerde yeni iş imkânları yaratabilmek için yönetici arkadaşlarımız tüm planlamaları yapıyor. Elbette tüm çalışanlarımızın yasal hakları güvencemiz altındadır.



Ben sarı-lacivert efsaneyi şampiyonluğa taşımak için çalışırken, sizlerin de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eviniz bildiğiniz Saran Holding’i geleceğe taşıyacağınıza inanıyorum.



Bugün mazbatamı almadan önce sizlerle vedalaşmak, sevgi temelli kurduğumuz iş ilişkimizdeki tüm destekleriniz ve inancınız için teşekkür etmek istiyorum. Hakkınızı helal edin.”