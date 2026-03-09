Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor’u konuk etti. 88. dakikasında 2-1 geride girdiği maçı 3-2 kazanan sarı lacivertli ekipte, galibiyet golü sonrası büyük sevinç yaşandı.

Fenerbahçe 89. dakikada Dorgeles Nene ile eşitliği yakaladı. Uzatma dakikalarında ise sahneye genç golcü Sidiki Cherif çıktı. 90+5. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getiren Cherif, Kadıköy’de büyük bir sevinç yaşanmasına neden oldu. Karşılaşmanın son anlarında gelen gol yönetimde de büyük sevinç yarattı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın gol sonrası sevinci kameralara yansıdı.

Sarı lacivertli takımın başkanı, maçı birlikte izlediği Fenerbahçeli voleybolcular ile birlikte Sidiki Cherif'in attığı gol sonrası adeta kendinden geçti. Başkan Sadettin Saran, ekibiyle birlikte ayağa kalkarak golü büyük bir heyecanla kutladı. Saran’ın oyuncularını uzun süre ayakta alkışladığı görülürken, sarı lacivertli voleybolcular ise dakikalarca kutlama yaptı.