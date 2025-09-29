Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sarı lacivertli ekibin Kadıköy'de Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek galibiyet hasretine son verdikleri maçın öncesinde soyunma odasında futbolcularla bir araya geldi.

Başkan Saran'ın oyuncularına söylediği sözler ve konuşma sırasındaki tavrı ise taraftarın beğenisini topladı.

AİLE VURGUSU YAPTI

Samandıra'ya gittiğinde sarf ettiği sözleri oyuncularına yeniden hatırlatan Saran, "Beyler Samandıra'ya geldim, dedim ki size 'biz bir aileyiz' dedim. Bunu bütün samimiyetimle söyledim. Bugün tek istediğim savaşmanız, savaşmanız, savaşmanız. Yüz üzerinden yüz on verin. Sizinle gurur duyalım olur mu? Hadi savaşın. Topu alın. Buranın sahibi sizsiniz. Güçlü olun. Korkusuz olun." ifadelerini kullandı.

'SONUNA KADAR SİZİNLEYİM'

Sadettin Saran, oyuncularına 'yanınızdayım' mesajı verirken "Sizinle gurur duyuyorum. Gerçekten gurur duyuyorum ve hepinizi seviyorum. Ve sonuna kadar sizinle olacağım. Hadi savaşalım! Sizden istediğim tek şey bu! Siz bana inanın. Çünkü ben size inanıyorum, sizin arkanızdayım. Savaşın, savaşın, savaşın!" dedi.