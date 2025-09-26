Süper Lig devi Fenerbahçe'de yeni başkanı Sadettin Saran, futbol takımı yapılanması kapsamında ilk hamlesini yapıyor.
YOLLAR AYRILIYOR
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sportif direktör Devin Özek ile Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde özel bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 20 dakika süren görüşmede Sadettin Saran, futbol takımındaki yeni yapılanma kapsamında Devin Özek'e kendisinin takımda düşünülmediğini iletti.
Bu görüşme üzerine Devin Özek'in alınan bu karara olumlu şekilde cevap verdiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerde Devin Özek ile yolların kısa süre içerisinde resmen ayrılması bekleniyor.