Süper Lig’in 22’nci haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trabzon’da güzel ağırlandıklarını belirterek teşekkürlerini sunan Başkan Saran, “Trabzon’a indiğimiz andan itibaren başta Trabzon halkı, sayın valimiz, emniyet güçleri ve kulüp başkanı Ertuğrul Bey bizi çok güzel ağırladı. Çok güzel ilgilenildik. Umudumuz, bundan sonra artık deplasman maçlarına taraftarların da gelmesi ve aramızda olan bu gerginliğin inşallah bitmesidir. Yönetim olarak en büyük umudumuz bu. Yönetim olarak tekrar kendilerine sizlerin huzurunda teşekkür ediyoruz. Mutluyuz. 12 haftamız, 12 maçımız var ve önümüze bakıyoruz. Çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.