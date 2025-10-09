Süper Lig'de son olarak aldığı Samsunspor beraberliği ile şampiyonluk yarışında önemli bir yara alan Fenerbahçe'de üç yıldızla yollar ayrılmak üzere...

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, Youssef En-Nesyri, Sebastian Szymanski ve Archie Brown hakkında önemli kararlar almaya hazırlandığı öğrenildi. Üç yıldıza devre arasına kadar son bir şans verileceği, performansları atmazsa takımdan gönderilecekleri iddia edildi.

Sol bek Archie Brown, gelen tepkiler sonrası sosyal medya hesabındaki tüm fotoğraflarını kaldırarak dikkat çekti. Bu gelişmelerin ardından yönetim, takım içi disiplin ve performansla ilgili radikal bir yol haritası belirledi.

Samsunspor maçında kaçırdığı fırsatlarla eleştiri oklarının hedefi olan Youssef En-Nesyri, moral olarak zor günler geçiriyor. Faslı golcü, yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ekiplerinden teklifler almış ancak takımda kalmıştı. Son gelişmelerin ardından En-Nesyri'nin menajerine "teklifleri değerlendir" talimatı verdiği öğrenildi.

Yaz döneminde Lyon ve Premier Lig'den teklifler almasına rağmen Jose Mourinho'nun kararıyla takımda kalan Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski. de takımdan ayrılacak isimler arasında olduğu belirtildi.