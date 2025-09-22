Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sona erdi. Kongrede mevcut Başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarıştı. Sadettin Saran, 257 oy farkla Fenerbahçe Kulübü'nün 38. Başkanı seçildi.
ZAGREB'E ESKİ YÖNETİM GİDECEK
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, mazbatalarını perşembe ya da cuma günü alacaklarını söyledi.
Futbol takımının çarşamba günü Avrupa Ligi maçı için Dinamo Zagreb deplasmanına gideceğini hatırlatan Saran, “Kafile belirlendi, hazırlıklar yapıldı. Ali Koç’a, ‘Siz kafileyle gidin, biz mazbatayı perşembe ya da cuma alırız’ dedik” açıklamasını yaptı.
MAÇA FRANSIZ HAKEM
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Dinamo Zagreb ile oynayacağı karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Jerome Brisard yönetecek.