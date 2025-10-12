Fenerbahçe, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) borcunun 18.8 milyar TL (387 milyon Euro) olduğunu açıkladı. Sporculara bu sezon ödenmesi gereken bonuslar hariç yıllık 3.5 milyar TL ücretler de eklendiğinde rakam 22.3 milyar TL’ye çıkıyor. Bankalar Birliği’ne borç 4 milyar TL. Ama haziran, temmuz ve ağustosta borç ödenmemiş.

Kulübün önümüzdeki 5 sezonda oyunculara ödemesi gereken yıllık ücret 208 milyon 998 bin Euro. Futbolculara her ay ödemesi gereken ücret toplamı 15 milyon Euro. Kongre üyelerinin onay vermediği 11., 12., 13. maddeler 25 Ekim’deki olağanüstü mali genel kurulda yeniden onaya sunulacak.

KURTULUŞ ONAY VERMEDE

Bu maddeler geçmezse F.Bahçe, ödeme sorunuyla karşı karşıya kalacak. Kayışdağı ve Ülker Arena’nın yanındaki arazide yapılacak projelerden yaklaşık 150 milyon Euro bekleniyor. Sermaye artırımıyla elde edilmesi beklenen 2.8 milyar TL’lik gelir F.Bahçe’yi mali bağımsızlığa kavuşturacak.