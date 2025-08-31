Ailelerin cezaevi ziyaretlerine ilişkin görüntülerin de yer aldığı belgeselle ilgili İmamoğlu’nun sos yal medya hesabından paylaşım yaptı.

İmamoğlu paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Bir sabah şafak operasyonu ile gözaltına alındılar, pislik içinde günlerce tutuldular, sonra hiçbir ciddi gerekçe gösterilmeden tutuklandılar. Aileleri ve avukatlarıyla görüşemesinler diye çok uzak cezaevlerine yol landılar. Haklarında hâlâ bir iddianame yazılmadı. Evlatlarından ailelerinden uzaktalar.” 30 AĞUSTOS MESAJI İmamoğlu’nun X hesabından, yapay zeka ile yapılmış bir 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı paylaşıldı.

İmamoğlu, mesajında “Aziz milletim, özgürlük ve bağımsızlık azmimizin nişanesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum. Bu yıl meydanlarda yan yana olamasak da kalplerimiz bir. Büyük zaferin mimarı Gazi Mustafa Ke mal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sonsuz minnet ve rahmetle anıyorum.”