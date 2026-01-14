Etiyopya’da iki Türk vatandaşı dün turistik bir gezi sırasında saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Aynı kafiledeki iki Türk vatandaşı ise araçlarıyla saldırıdan son anda kurtuldu.

Olay hakkında bilgi veren Türkiye’nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran, saldırının Etiyopya’nın Güney Ulusları ve Halkları Bölgesinde, “Tum” şehrine yakın kırsal kesimde, 12 Ocak sabah saatlerinde gerçekleştiğini, saldırı sonucunda Erdoğan Akbulak ve Cengizhan Güngör adlı iki Türk vatandaşı ile Etiyopyalı şoförün hayatını kaybettiğini bildirdi.

2 TÜRK VATANDAŞI SON ANDA KURTULDU

Baran, olay yerinde başka Türk vatandaşlarının bulunup bulunmadığı sorusuna ilişkin, Etiyopya’ya turistik gezi için gelen 4 Türk vatandaşının iki araçla seyahat ettiğini, öndeki araçta bulunan 2 kişinin saldırıdan kaçabildiğini ve olayın yara almadan kurtulanlar tarafından kendisine bildirildiğini söyledi.

Kurtulan Türk vatandaşlarının ve hayatını kaybedenlerin cenazelerinin bu sabah uçakla Addis Ababa’ya getirildiğini belirten Baran, “İşlemler devam ediyor. Vatandaşlarımız Büyükelçilikte misafir ediliyor, cenazeler yarın sabah İstanbul’da olmak üzere bu gece THY seferiyle gönderilecek” ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Saldırının faillerinin bulunması için Etiyopya makamlarının yapacakları soruşturmanın sonuçlarının beklendiğini belirten Baran, saldırının meydana geldiği bölgenin yılın her döneminde çok sayıda turist kafilesi tarafından ziyaret edildiğini, Türk turistlerin de bu ziyaretçiler arasında olduğunu söyledi.

Baran ayrıca, turistlerin seyahatleri öncesinde gidecekleri bölgeyle ilgili araştırma yapmasında fayda olduğunu aktararak, “Bu amaçla Büyükelçiliğimizle temas kuran vatandaşlarımıza gerekli yönlendirmeyi yapmaya hazırız.” dedi.

Büyükelçi Baran, saldırıda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, kurtulanlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.