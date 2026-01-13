Yapılan tüm anlaşmalara rağmen uzun yıllardır iç savaşın hakim olduğu Etiyopya'da farklı yerel unsurlar arasındaki silahlı çatışmalar hız kesmeden devam ediyor.



Gün aşırı birbirine saldırı düzenleyen taraflar, bu kez bir Türk iş insanının hayatını kaybetmesine neden oldu.

SAFARİ İÇİN AFRİKA'YA GİTTİ, CANINDAN OLDU



Gazeteci Can Özçelik'in haberine göre, turistik seyahat için Etiyopya’ya giden Silkar Madencilik sahibi Erdoğan Akbulak çıkan çatışmada hayatını kaybetti. İş insanının Etiyopya’ya safari için gittiği öğrenildi.

Öte yandan iki Türk vatandaşının daha çatışma arasında kaldığı ve kurtulmalarının ardından Türk Büyükelçiliği’ne sığındığı iddia edildi.





