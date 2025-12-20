Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran dün uyuşturucu soruşturması kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrılmış, gece Milano'dan İstanbul'a dönmüştü.

Saran dün havalimanında taraftarlarca "Dik dur eğilme Fenerbahçe seninle" sloganlarıyla karşılanmış, desteğe gelenlere "İyi ki varsınız" diyerek teşekkür etmişti.

Fenerbahçelileri ayağa kaldıran bu olayın ardından taraftarlığıyla bilinen şarkıcı Gökhan Özoğuz X hesabından bir paylaşım yaptı.

Özoğuz, takımıyla gurur duyduğunu belirterek şunları yazdı:

"Herkesin gözü önünde lig mücadelesinde bu ucuz algılarla, sahte ithamlarla var olmaya çalışan, şeytanın aklına bile gelmeyecek türlü oyun çeviren camiamsıların utanç dolu taraftarı olmadığım için gurur şeref ve onur duyuyorum. Allahım şükürler olsun ki FENERBAHÇELİYİM. Böyle günlerde bunun onurunu şerefini ve gururunu yaşıyorum. Kulübümüzün sonuna kadar yanındayız (U19 maçında kardeşimizin yediği yumruk unutulmayacak)"

İFADE VERDİ

Bu arada Saran'ın bugün ifade işleminin ardından kan ve saç örnekleri alındı. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Saran, yeniden adliyeye götürüldü.

Sadettin Saran'a yöneltilen suçlamalar şu şekilde:

Uyuşturucu madde temin etmek, uyuşturucu madde kullanmak, uyuşturucu madde kullanımına yer ve imkan sağlamak, kolaylaştırmak.