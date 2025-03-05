Safiye Soyman'ın 1974'te evlenip 1985'te yollarını ayırdığı Ziya Akaröz'le evliliğinden Ümran ve Harun adında iki çocuğu olmuştu. Soyman uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden Harun'u 27 Temmuz 2024'te kaybetmişti.

Soyman evlat acısı yaşadığı gün "Nefes alsaydın yavrum. Nasıl dayanacağım sana? Bu nasıl bir sabır, nasıl sabredeceğim? Evlat acısı çok kötü. O melek oldu, melek oldu benim oğlum. Dayanılacak gibi değil" sözleriyle boğazlarımızı düğümlemişti.

Bir annenin hayatta yaşayabileceği en büyük acıyı yaşayan Safiye Soyman önceki gün Instagram hesabından yayınladığı kare ile herkesi şaşırttı.

Soyman'ın paylaşımıyla iki torunu olduğu ortaya çıktı. Şarkıcı, kendisinin ve torununun doğum gününü kutladığı yeni bir mesaj paylaştı.

Ünlü şarkıcı gönderisine "Canım canım torunumun Süha'nın doğum günü ve benim doğum günüm. İki balık burcu kutlarken birlikte. Çocuklarımla kızım Ümranım, Alim, benim iki tane torunum var. Allah herkese bu mutluluğu tattırsın. Ya Rabb'im Allah eksikliklerini göstermesin. Ya Rabb'im nice yaşlara olsun. Doğum günün kutlu olsun Süha'm" notunu düştü.