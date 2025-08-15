Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sağ bek takviyesinde sona geldi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre siyah-beyazlılar, Schalke 04 forması giyen Taylan Bulut'u renklerine bağladı.
İSTANBUL'A GELECEK
Beşiktaş,19 yaşındaki sağ bek Taylan Bulut'un transferi için kulübüne 6 milyon Euro bonservis ödeyecek. Sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edilen 19 yaşındaki oyuncunun bugün saat 17.00'de İstanbul'da olması bekleniyor.
Hem sağ bek hem de stoper olarak görev yapabilen Taylan, geride bıraktığımız sezon 29 maçta görev aldı ve 1 gol ile 1 asistlik performans sergiledi..