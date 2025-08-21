Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun önceki gün dördüncü toplantısında dinlenenler arasında olan 50 yaşındaki gazi Lokman Aylar, protez olan sağ gözünü çıkarıp eline aldı ve taleplerini sıraladı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı da olan Aylar şaşkın bakışları arasında şunları söyledi:

BAKIN GÖZÜM ELİMDE

“Bu topraklarda yaşamanın bedeli için bir böbreğimi ve bir gözümü kaybettim. 30 yıldır bu gözle yaşıyorum, bakın gözümü elime alıyorum. Vatan, bayrak ve millet için biz bedel ödedik. Birileri gibi bedava yaşamadık, yaşamıyoruz.

Bu süreç te en çok konuşması gereken şehit aileleri, anne, babaları ve gazilerdir. Onların vicdanında yer bulmayan hiçbir karar, bu milletin vicdanın da da yer bulmaz.

ŞEHİT HELVASI

Şehit helvası sizin evinizde kavrulmadığı sürece hep tatlı gelir. Terörsüz Türkiye olsun, bazı tavizler verelim, yasaları değiştirelim ama bu konuda canı yanan insanları, anneyi, babayı, babasız büyüyen çocukları, geleceğini feda eden gazileri de unutmayalım. Bu vatana iki gözünü, iki elini feda eden gazilerimiz, evladını veren analarımız hâlâ yüreğinde acıyı hissediyor. Devletimizin birliğine kastetmiş terör örgütü üyelerinin elini kolunu sallayarak ülkemizde gezmesi bizleri derinden üzer.”