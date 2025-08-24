Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Rıdvan Yılmaz’ı İstanbul’a getiren siyah-beyazlılar şimdi de sol kanadı güçlendirmek için kolları sıvadı.

RAKİBİ LONDRA'DAN

İngiliz basınında da yer alan haberlere göre; Kartal’ın hedefinde Raheem Sterling var. Napoli, Fulham ve West Ham’ın da transfer listesinde bulunan 31 yaşındaki İngiliz yıldız için Chelsea 25 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.

Beşiktaş’ın ise satın alma opsiyonlu kiralama teklifi hazırladığı, önümüzdeki hafta Londra’ya gidecek olan yöneticilerin transferi bitirmeye çalışacağı iddia edildi.