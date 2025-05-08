Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Veysel Ersan, halk arasında sıklıkla ‘mide problemi, gaz, safra taşım var ama idare ediyorum' gibi yaklaşımların aslında zamanla ciddi sorunlara yol açabileceğine dikkat çekti.

Doç. Dr. Ersan, “Karaciğer yağlanması, safra kesesi taşları, safra yolu tıkanıklıkları, hatta karaciğer tümörleri gibi birçok hastalık, başta hafif belirtilerle kendini gösterir. Hastalar genellikle bu şikayetleri geçici sanarak zaman kaybeder. Oysa erken dönemde teşhis edilen bir safra kesesi taşı, basit bir ameliyatla çözülebilirken, geç kalındığında iltihap, pankreatit ya da karaciğer yetmezliği gibi ağır sonuçlara yol açabilir.

Karaciğer, vücudun en dirençli ama aynı zamanda en sessiz organlarından biridir. Karaciğer uzun süre hastalığı belli etmeden çalışmaya devam eder. Ancak bir noktadan sonra hasar geri döndürülemez hale gelir. Bu yüzden özellikle yağlanma, hepatit ve tümör gibi karaciğer hastalıklarının erken tanısı büyük önem taşır. Bazen bir kan testi bile hayat kurtarıcı olabilir” diye konuştu.