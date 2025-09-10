UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki Sagalassos Antik Kenti'nde 1989'da başlayan kazılar sürüyor.

Roma'nın beş önemli seramik üretim merkezinden biri olma özelliğine sahip Sagalassos'a özgü pişmiş toprak kiremit üzerindeki çivili ayakkabının bıraktığı iz, kazı heyetini harekete geçirdi.

Kazı heyetinden KU Leuven Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Belçikalı arkeolog Prof. Dr. Jeroen Poblome, Sagalassos'taki buluntuların Romalıların gündelik yaşamını anlamaya yardımcı olduğunu belirtti.

Ayak izinin bir kadına ait olduğunu düşündüklerini belirten Poblome şunları söyledi:

"Bu durum, antik dönemde kadınların da çivili tabanlı ayakkabılar giydiğini ve sosyal yaşamda aktif biçimde yer aldığını ortaya koyuyor."

"Kadına ait olduğunu değerlendirdiğimiz örneği nadir bir ayak izi bu. Böylece dönemin ayakkabı örneği netlik kazandı. Uzun zamandır sahada iki çeşit çivi buluyoruz."

"Bunun ayakkabı tabanına ait olduğunu düşünüyorduk. Toprak kiremit üzerindeki incelemede bu ayak izinin çivili bir ayakkabıya ait olduğunu netleştirdik. Kiremit henüz kurumadan çivili ayakkabıyla basılmış."

"Kazı alanında bulduğumuz çivilerle bire bir aynı izi bıraktığını gördük. Roma'nın kırsal yaşantısında bu çivili ayakkabıların kullanıldığının kanıtı oldu. Kalıbı ince uzun ve 37 numara civarı küçük bir ayakkabı olduğunu düşünüyoruz."

"Mikroskopla da bu izleri inceledik. Uzun çivilerin ayakkabının yanlarında, kısa çivilerinse tabanında olduğu açıkça görüldü. Antik dönemdeki deri ayakkabıyı yeniden tasarlayacağız."