İstanbul’da sarı kodla yapılan uyarının ardından etkili olan gök gürültülü sağanak, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Avrupa Yakası ve Boğaz çevresinde özellikle yoğun görülen yağış sırasında, Fatih’te Vatan Caddesi’nde yol çökmesi meydana geldi.

YOL ÇÖKTÜ TAKSİ TAKLA ATTI

Olay, saat 05.30 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi üzerinde yaşandı. Bulvarın orta şeridinde yaklaşık 3 metre derinliğinde ve 6 metrekare genişliğinde çökme oluştu. Bu sırada seyir halinde olan A.Y. (62) yönetimindeki taksi, çukura düşmemek için manevra yaptı. Manevra sırasında taksi kontrolden çıkarak takla attı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçtan çıkarılan sürücü A.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Taksi çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, çökmenin meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Sağanak nedeniyle Taksim'de cadde ve sokaklar sular altında kalırken, İstiklal Caddesi de göle döndü.

AKOM UYARI YAPMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da yağışın cumartesi sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olabileceğini belirtmiş, İstanbul Valiliği ve İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı. Gece boyunca trafikte yoğunluk yüzde 87’ye kadar yükseldi. Yağışın gün içerisinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.