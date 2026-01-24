Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre ülke geneli parçalı ve çok bulutlu bir hava dalgasının etkisi altına giriyor. Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir ve Çankırı hariç), Batı Karadeniz (Bolu hariç), Doğu Anadolu’nun batısı ile Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Ordu, Tokat, Artvin, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yağış görülmesi bekleniyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak; İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kahramanmaraş, Tokat, Artvin ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

ANTALYA İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ TAHMİNİ

Yapılan incelemelere göre yağışların Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu kapsamda oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi. Hava sıcaklıklarının Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

BUZLANMA, SİS VE ÇIĞ RİSKİ

İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu, bu bölgelerde yaşayanların ve seyahat edeceklerin tedbirli olması gerektiği vurgulandı.