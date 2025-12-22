İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yağışın da etkisi ile trafik yoğunluğu oluştu.
İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 07.50 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı.
ASYA'DA TRAFİK KİLİT
Avrupa yakasında trafik yoğunluğu yüzde 71'i bulurken Asya yakasında yüzde 90'ı gördü.
SAĞANAK ETKİLİ OLDU
Kentte sabah saatlerinde kuvvetli sağanak yağış etkili olurken yerini hafif sağanak yağışa bıraktı.
Yağış miktarının bugün için metrekare başına 3-7 kilogram arasında hava sıcaklığının ise 8 ila 13 derece arasında olması bekleniyor.
Rüzgarın ise poyrazdan hafif, aralıklarla orta kuvvette esmesi bekleniyor.