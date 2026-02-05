Katıldığı bir televizyon programında 'cin çıkarma seansı' adı altında sıra dışı hareketler sergileyen ve programda kullandığı 'Sağdan sola donat' ifadeleri ile uzun süre boyunca sosyal medyada viral olan Pelin Hürman, başörtüsünü çıkarma kararı aldı.

BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇIKARDI, YENİ HALİ GÜNDEM OLDU



Kendisini 'metafizik uzmanı' olarak tanıtan Hürman'ın geçtiğimiz haftalarda aldığı başörtüsünü çıkarma kararı takipçileri arasında tartışmalara neden olurken, Beyaz TV'nin YouTube kanalında yayınlanan 'Her Açıdan' programına katılan Hürman, o anlara ilişkin bilinmeyenleri anlattı.



O ANLAR KURGU MUYDU?



Başını açarak imaj değiştiren ve şimdilerde kızıl saçlarıyla dikkat çeken Hürman'a program sunucusu Hakan Ural "O anlar dikkat çekmek için bir kurgu muydu?" diye sordu.





Hürman ise bunun üzerine "Konuk alındığım yerde farkındalık yaratalım dediler. O bir kurgu değildi ama farkındalık yaratmak için orada o şekilde yaptım" dedi.

Pelin Hürman "Epilepsiyi çözüyorum ama ben bir doktor değilim ama beni mahvederler. Ben muskası değilim, hurafeci değilim. Tedavi yöntemim zikir" diyerek dikkat çekti.