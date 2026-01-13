AKP'de parti yönetimine yakın üst düzey kurmaylar, sahadan gelen tepkilerin artık “gizlenemez” boyuta ulaştığını belirtiyor.

Sağlık Bakanlığı’nın hem hizmet sunumunda hem de vatandaşla kurduğu iletişimde ciddi bir kırılma yaşandığı, krizin yalnızca idari değil, doğrudan siyasi sonuçlar üreten bir sorun hâline geldiğine dikkat çekiliyor.

‘KOCA’NIN YERİNE SİSTEMİ DÜZELTSİN DİYE GELDİ, DAHA KÖTÜ YAPTI’

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre; AKP kulislerinde kurmayların değerlendirmesi net:

“Fahrettin Koca’nın yerine sağlık sistemini düzeltsin diye geldi ama tablo daha kötü. Açık söyleyelim, Fahrettin Koca’yı mumla arıyoruz.”

Bu ifadelerle randevu krizi, hizmete erişim sorunu, personel yetersizliği ve yönetim zafiyetleri doğrudan mevcut bakanlığa bağlanıyor.

"Oy kaybediyoruz" diyen kurmaylara göre sağlık, uzun yıllar AKP’nin seçmenle kurduğu en güçlü bağlardan biriydi. Bugün ise aynı alan, partinin en fazla oy kaybı yaşadığı başlıklardan biri hâline gelmiş durumda.

CİMER ŞİKAYETİNDE ZİRVEDE SAĞLIK BAKANLIĞI VAR

Kulis bilgilerine göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yapılan başvurularda Sağlık Bakanlığı ilk sıralarda yer alıyor.

AKP’li yöneticiler, bu tabloyu “vatandaşın çaresizliğinin göstergesi” olarak yorumluyor. Bir kurmay, durumu şu sözlerle özetliyor:

“Bakanlık vatandaşa kapalı. Ne sahada ne masada iletişim var. İnsanlar derdini anlatacak muhatap bulamıyor.”

KRİZ VAR REVİZYON YOK

AKP kulislerinde dikkat çeken bir başka başlık ise yaklaştığı iddia edilen kabine revizyonu.

Parti içindeki yaygın kanaate göre, birçok alanda değişiklik konuşulurken Sağlık Bakanlığı’nın adı kulislerde geçmiyor. Bu durum, parti içinde yeni bir rahatsızlık başlığına dönüşmüş durumda. Kurmaylar, bu çelişkiye dikkat çekiyor:

“Sahada en çok sorun yaşanan, bakanlık sağlık. Ama kabine revizyonunda adı yok. Bu tablo parti içinde de sorgulanıyor.”

‘SAĞLIKTA KAZANILAN SİYASİ KREDİ HIZLA ERİYOR’

AKP’li kurmaylar, sağlık reformlarının geçmişte partinin en güçlü seçim argümanlarından biri olduğunu hatırlatıyor.

Ancak bugün gelinen noktada bu kazanımın hızla eridiği ifade ediliyor.

Kurmaylar, “Sağlık reformları yıllarca seçim kazandırdı. Şimdi ise seçmen isyan ediyor. Bu alarmdır” diyor.

AKP içindeki değerlendirmelere göre, sağlık alanındaki memnuniyetsizlik kısa sürede giderilmezse bunun sandıkta ağır bir karşılığı olacak. Kurmayların uyarısı net:

“Sağlık seçmenin kırmızı çizgisidir. Bu alanı kaybederseniz, sandığı da kaybedersiniz.”