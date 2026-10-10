Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TRT Haber'de katıldığı yayında tütün ve tütün ürünlerinin kullanımına ilişkin hazırlanan yeni düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Memişoğlu, kanun teklifinin birkaç hafta içinde Meclis'e sunulmasının planlandığını belirtti.

Bakan, sigaranın akciğer ve gırtlak kanseri, nefes darlığı, dişlerde sararma ve ciltte kötüleşme gibi sorunlara yol açtığını vurguladı. Tütün kullanımının yaşam kalitesini düşürdüğünü ve hastalık riskini artırdığını ifade eden Memişoğlu, son iki yıldır sigara bıraktırma konusunda yoğun çaba gösterdiklerini aktardı. Bu kapsamda yardımcı ilaçların ücretsiz verildiğini, bin 700'ün üzerinde sigara bırakma polikliniği ve mobil polikliniklerin hizmet sunduğunu, 171 numaralı çağrı hattıyla da destek sağlandığını kaydetti.

"TÜRKİYE DÜNYADA İKİNCİ SIRADA"

Memişoğlu, Türkiye'nin 2010'lu yılların ilk yarısında "Dumansız Türkiye" hedefiyle sigara kullanımında düşüş sağladığını ancak Kovid-19 salgını sonrası bu alanda gevşeme yaşandığını söyledi. Özellikle gençler ve kadınlar arasında kullanımın yeniden yükselişe geçtiğini belirten Memişoğlu, "Bugün Türkiye, dünyada sigara içme oranı olarak dünyanın ikinci ülkesi. Akciğer kanserinde maalesef özellikle erkeklerde dünyada 1'le 2 arasında akciğer kanseri görülme insidansı dediğimiz sıklığına rastlıyoruz. Türkiye'de 3 kişiden birisi tütün kullanıyor" dedi.

Geçen yıl Türkiye'de 160 milyar adet, yani 8 milyar paket sigara satıldığını ve bunun cirosunun 20 milyar ile 30 milyar dolar arasında olduğunu açıklayan Memişoğlu, Yeşilay'ın çalışmasına atıfta bulunarak, "Yüzde 80 insanımız sigarayı bırakmak istiyor. Esasında bu konuda da toplum olarak bu kötü alışkanlıklardan kurtulmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

SATIŞTA KİMLİK İBRAZI ZORUNLU OLACAK

Hazırlanan kanun teklifiyle sigaranın görünürlüğünün azaltılmasını ve doğal bir alışkanlık algısının ortadan kaldırılmasını hedeflediklerini belirten Memişoğlu, insanları yalnızca ceza ve yasaklarla değil, gönüllü olarak sigarayı bırakmaya yönlendirmek istediklerini söyledi.

Memişoğlu, yeni düzenlemeyle ilgili şu bilgileri paylaştı: "Belli yaşın altındaki insanlara sigara satışı şu anda zaten yasak. Bu satışı da kimlik, T.C. kimliğini veya kendisini ibraz ederek satılmasını sağlayacağız. Dünyada uygulamaları da var. Kime sattığınız söylenecek, yaşını teyit edeceğiz, onu da göstermiş olacaklar. Aynı zamanda da kafeteryalarda, restoranlardaki şu andaki olan bu flu alanı daha netleştiriyoruz. Hangi alanlarda sigara içilecek, hangi alanlarda sigara içilmeyecek. Çünkü öyle bazen oldu ki mesela şu anda sigara içmeyenler daha mağdur, arka taraflarda kaldılar. Onları da düzeltiyoruz. Görünür olmaktan çıkartıyoruz. Bu elektronik sigaralar, çeşitli sigara tipleri çıktı. 3 kat daha zararlılar. Onun için bu sigara ve tütün konusunda özellikle bizim toplumumuzun farkındalığını da artıracak, sigaranın görünümünü azaltacak, aynı zamanda cezai müeyyideleri daha net ortaya koyacak, hem esnafımızın hem kullanıcının da mağdur olmayacağı bir düzenleme yapıyoruz."

"SEZARYEN BİR DOĞUM ŞEKLİ DEĞİLDİR"

Normal Doğum Eylem Planı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Memişoğlu, planı Kasım 2024'te başlattıklarını ve anne, çocuk ve bebek sağlığının en çok önem verdikleri konular arasında yer aldığını ifade etti. Eylem planı kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda son bir yılda primer sezaryen oranını yüzde 15 düşürdüklerini kaydeden Memişoğlu, bu sonucu önemli bir başarı olarak nitelendirdi.

Sezaryenin topluma bir doğum şekli olarak tanıtıldığını belirten Memişoğlu, "Doğal olan bir doğum esasında hekimin ve ebenin gözetiminde olan doğal, fizyolojik bir süreç. Ben şunu ifade ediyorum: Anne sağlığı, çocuk sağlığı için doğal olan normal doğum yani vajinal doğum diyoruz. Sezaryen bir doğum şekli değildir, bir ameliyat şeklidir" şeklinde konuştu.

Memişoğlu, "10 doğumdan 1 tanesinde tıbbi olarak gereklilik ve zorunluluk olarak sezaryen olması gerekir zaten. Sezaryen olmasın demiyoruz. Ben sezaryen çocuğuyum, 1966'da sezaryenle doğdum. Hayatı tehlikeye atılınca, ameliyat olacak zaten. Ama siz 10 doğumdan eğer 6'sını sezaryenle yaptırıyorsanız bu 5'i demektir ki gereksiz bir ameliyat. Çünkü her türlü fizyolojik olayın doğal olanı daha sağlıklı. Biz kimsenin kararına karışmıyoruz. Ben bir Sağlık Bakanı olarak hangisinin sağlıklı olduğunu söylemem gerekir. Doğal olanın normal doğum olduğunu söylüyoruz, bu sağlıklı" dedi.